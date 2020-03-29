2020-03-29T18:27:23+03:00
Общество

Хотела продезинфицировать: россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей

Наличку стоит отложить подальше не только в целях снижения риска заражения коронавирусом, но и для пожарной безопасности
Вера ЦЫГАНКОВА
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В период распространения новой инфекции, медики рекомендуют переходить на безналичную оплату по интернету или банковскими картами. Их, кстати можно мыть с мыло, но не стоит протирать антисептиками, чтобы не повредить магнитный слой.

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Что же делать, если доме накопились наличные. Россиянка решила, что бумажные деньги тоже можно продезинфицировать.

Как сообщает сайт msk.kp.ru. женщина решила «прожарить» их от коронавируса в микроволновке, но при этом забыла об элементах защиты от фальшивомонетчиков. Как только она включила микроволновку на купюрах от электромагнитного излучения моментально загорелись металлизированные полоски.

Результата эксперимента женщина показала подписчикам в инстаграме. На фото можно пересчитать потери — 65 тысяч рублей пятитысячными купюрами. Теперь женщина ими точно не расплатится.

Кстати, в следующем посте она объяснила, что деньги не ее, но она хотела узнать мнение своих подписчиков по поводу такого способа дезинфекции.

Ей предложили отпарить деньги утюгом или отдать на передержку на время пандемии. Сожженные же деньги теперь надо нести в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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