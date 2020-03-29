Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Самарской области не выявлено

29 Март 2020 2020-03-29T20:43:05+03:00

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах

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Управление Роспотребнадзора опубликовало данные о новых заболевших коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки зафиксировано 270 случаев в 26 регионах страны. В числе этих регионов нет Самарской области

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

Больше всего человек заболели в Москве - 197, в Московской области выявлено 27 новых случаев заражения. На третьем и четвертом месте Санкт-Петербург и Пензенская область — по 5 человек. По 4 новых случая коронавируса выявлено в Республике Коми и Чечне, по 3 в челябинской и Омской областях. В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае прибавилось по два заболевших, еще в 14 региона — по одному новому случаю.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, сообщили в Роспоотребнадзоре. - Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Отметим, что на данный момент в Самарской области зафиксировано 14 случаев заболевания инфекцией. Все граждане находятся в специальных боксах. Среди них также есть один ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU