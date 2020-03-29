Дмитрий Азаров отжался 50 раз и предложил самарцам последовать его примеру
Неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства жителей Самарской области будет нерабочей. Это возможность заняться саморазвитием, в том числе и физическим. К этому и призвал самарцев губернатор Дмитрий Азаров. Свое «спортивное» обращение он разместил в своем инстаграме.
Сидим дома, но и дома можно заниматься физкультурой и спортом. Тренажеры, скакалки, беговые тренажеры, гимнастические коврики вам в помощь. Давайте заниматься физкультурой и спортом дома. Давайте приведем себя в надлежащую физическую форму. Тем более, что предстоящие нерабочие дни создают для этого все возможности. Вперед за собственным здоровьем, - сказал Дмитрий Азаров.
Свое обращение губернатор подкрепил личным примером и отжался 50 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU