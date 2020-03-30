2020-03-30T08:25:38+03:00
Общество

Украл телефон и продал его за 300 рублей: в Самарской области мигрант напал на женщину

33-летний мужчина из соседней республики ранее был судим
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до семи лет тюрьмыЗадержанному грозит до семи лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на бульваре Гая. Неизвестный напал на нее на лестничной клетке, украл телефон и скрылся. Правоохранители изучили все имеющиеся доказательства и вычислили подозреваемого.

– Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу уроженец одной из соседних республик. Он рассказал, что украденный телефон продал за 300 рублей, а эти деньги потратил. Правоохранители проводят мероприятия по поиску мобильника, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На задержанного заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает семь лет тюрьмы. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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