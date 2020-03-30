Стало известно, насколько снизился пассажиропоток в Самаре из-за карантина

30 Март 2020 2020-03-30T12:16:06+03:00

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Департамент транспорта Самары рассказал, насколько среди жителей города упал спрос на пользование общественным транспортом. Напомним, в период нерабочих дней автобусы, трамваи, троллейбусы ходят по расписанию выходного дня, а метро работает с 6 до 21.

– То, что горожане стали более осторожными, более внимательными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих и конструктивно отреагировали на призыв по возможности оставаться дома, говорят итоги мониторинга за последние дни. Пассажиропоток снизился на всем транспорте на 30 % и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению, – говорится в сообщении.

Также на этой цифре сказался перевод школьников и студентов на дистанционное обучение, ограничение на проведение общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU