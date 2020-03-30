В Самарской области два человека оказались в обсерваторе на карантине из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T12:41:54+03:00

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В Самарской области двух человек отправили в обсерваторы потому, что у них не было нормальных условий для самостоятельной изоляции. Возможно, они проживали в квартирах с другими людьми и не были уверены, что смогут их уберечь от возможной коронавирусной заразы. Известно, что такой обсерватор работает в Тольятти, подобный обещали открыть и в Кинель-Черкасском районе на базе санатория "Колос".

Всего же по данным оперативного штаба больничные листы получили 1834 человека, 995 выданы в электронном виде. В Самарской области по-прежнему 14 человек заболели коронавирусом. Один уже поправился.

Роспотребнадзор сейчас прорабатывает с частными клиниками вопрос о том, чтобы на их базе проводить тесты на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU