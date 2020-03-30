2020-03-30T13:51:20+03:00
Общество

Премьер-министр РФ призвал ввести московский вариант карантина по коронавирусу во всех регионах страны

На полную самоизоляцию могут перевести всех жителей России
Анастасия ФИЛАТОВА
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Режим полной изоляции могут ввести по всей странеРежим полной изоляции могут ввести по всей странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионах России по примеру Москвы и Московской области из-за коронавируса могут ввести полную изоляцию граждан. К введению таких мер глав регионов призвал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 30 марта, пишет kp.ru.

- Указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал Мишустин.

По словам премьера, власти сейчас делают все возможное, чтобы жители комфортно провели вынужденные выходные в своих квартирах и домах и чтобы не особо сознательные граждане не могли распространить опасный вирус и заразить других. Также Михаил Мишустин напомнил, что в ближайшее время за нарушение режима карантина могут начать штрафовать. Соответствующие поправки в КоАП РФ сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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