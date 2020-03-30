2020-03-30T15:40:11+03:00
Новости компаний

Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса

Билайн запускает онлайн-продажи страховых полисов «АльфаСтрахование» на случай выявления коронавирусной инфекции «Коронавирус.НЕТ». Оформить страховую защиту можно для себя и для членов своей семьи в режиме онлайн, не выходя из дома
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Действие полиса распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение срока действия договора. В случае подтверждения диагноза застрахованное лицо может получить компенсацию на сумму 20 000, 50 000 или 100 000 рублей в зависимости от категории выбранного полиса. Стоимость полиса составляет 2 000, 5 000 или 10 000 рублей соответственно. Общая сумма страхования жизни – 1 000 000 рублей. Продукт предназначен для граждан РФ в возрасте от 7 до 70 лет.

Оформить страховой полис можно онлайн по ссылке: koronavirusnet.beeline.ru. Клиент получит полис на адрес электронной почты. Полис вступает в силу с третьего дня с момента оформления и действует 1 год.

Помимо этого, Билайн организовал SMS-информирование абонентов в международном роуминге о формировании списков для возвращения граждан РФ в Россию. Списки для организации вывозных рейсов формируются до 14:00 по местному времени страны пребывания абонента 26 марта 2020 года. Все желающие вернуться в Россию граждане могут передать информацию в российские загранучреждения. После возвращения в Россию необходимо будет соблюдать 14-дневный карантин.

Более подробная информация о продукте «Коронавирус.НЕТ» доступна на сайте.

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Страховая услуга «Коронавирус.НЕТ» предоставляется АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК». Выплата по полису производится 1 раз в течение всего срока его действия.

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