2020-03-30T15:59:27+03:00
Общество

Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля

Выяснили, как с 28 марта по 5 апреля будет работать социальные службы в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Горожан просят избегать скопления людейГорожан просят избегать скопления людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, как будут работать социальные службы в Самарской области в период выходных с 28 марта по 5 апреля. Там регулярно проводится комплекс профилактическим мероприятий. В управлениях социальной защиты населения до 5 апреля не будет личного приема граждан. Однако увеличивается работа в электронном виде – через портал Госуслуг и министерство социально-демографической и семейной политики региона.

– Совместно с министерством здравоохранения еще несколько недель назад был проведен инструктаж и розданы памятки о группах риска, о первых признаках коронавирусной инфекции. Поэтому при общении с пожилыми людьми и инвалидами и проявлении признаков заболевания социальные работники обязаны вызвать медперсонал на дом или скорую помощь, – заявила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Также карантин объявлен в пансионатах для пожилых и людей с инвалидностью, домах ребенка, социально-реабилитационных центрах. В полноценном режиме будут работать социальные работники, осуществляющие уход на дому за пожилыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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