В Самаре убирают воду с дорог и латают ямы

30 Март 2020 2020-03-30T18:44:42+03:00

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Самару продолжают приводить в порядок после того, как выпавший снег начал активно таять. Весеннее благоустройство прерывать на карантин не намерены: с улиц города вывозят снег (только за сутки на полигон отправили больше 1700 тонн), с дорог откачивают воду - в бойлеры попали 234 кубометра талой воды.

Начался и «ямочный» ремонт. Дороги уже подлатали на улице XXII Партсъезда (от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной), а также на 9 просеке. Это не навсегда: ремонт такого типа лишь поддерживающий, до момента установки карт и комплексной починки.

Не забывают и о парках, хотя сейчас там нет посетителей. А еще специалисты чистят и моют остановочные павильоны. Всего их 1034 и каждому нужно уделить внимание, удалить листовки и отмыть стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU