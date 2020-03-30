В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения

30 Март 2020 2020-03-30T16:38:55+03:00

Теперь автомобилистам можно будет передвигаться там со скоростью не более 40 км/ч

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В Самаре на Южном шоссе решили скорректировать схему дорожного движения. Так, в понедельник, 30 марта, там повесили знаки, которые запрещают передвигаться со скоростью выше 40 км/ч. Ранее автомобилисты могли ехать там со скоростью несколько большей, но не более 60 км/ч. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- На Южном шоссе в обе стороны повесили знаки 40 км/ч. Может, скоро ремонт там начнут делать, а то колеи уже приличные, - делятся интернет-пользователи.

С какой целью на Южном шоссе повесили новые знаки и будут ли там в ближайшее время проводить ремонтные работы, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU