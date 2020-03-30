2020-03-30T16:38:55+03:00
Общество

В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения

Теперь автомобилистам можно будет передвигаться там со скоростью не более 40 км/ч
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На Южном шоссе повесили новые знаки / Фото: Петр Синдяшкин / ДТП 163 СамараНа Южном шоссе повесили новые знаки / Фото: Петр Синдяшкин / ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Самаре на Южном шоссе решили скорректировать схему дорожного движения. Так, в понедельник, 30 марта, там повесили знаки, которые запрещают передвигаться со скоростью выше 40 км/ч. Ранее автомобилисты могли ехать там со скоростью несколько большей, но не более 60 км/ч. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- На Южном шоссе в обе стороны повесили знаки 40 км/ч. Может, скоро ремонт там начнут делать, а то колеи уже приличные, - делятся интернет-пользователи.

С какой целью на Южном шоссе повесили новые знаки и будут ли там в ближайшее время проводить ремонтные работы, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции
Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом
Жительница Украины, заразившая односельчан коронавирусом, просит, чтобы ее с детьми не сжигали
«Береженого бог бережет»: Владимир Путин просит россиян серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Самарской области руководители завода не выплатили своим работникам зарплату на сумму в 3 миллиона рублей
Заезжий угонщик: в Самарской области объявился автомобильный вор из Оренбурга
Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство
В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения
В Самаре убирают воду с дорог и латают ямы
Самарская ракета на день станет синей
В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса
Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча
Режим полной самоизоляции в Самаре: введут ли в городе из-за коронавируса?
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?