В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения
В Самаре на Южном шоссе решили скорректировать схему дорожного движения. Так, в понедельник, 30 марта, там повесили знаки, которые запрещают передвигаться со скоростью выше 40 км/ч. Ранее автомобилисты могли ехать там со скоростью несколько большей, но не более 60 км/ч. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
- На Южном шоссе в обе стороны повесили знаки 40 км/ч. Может, скоро ремонт там начнут делать, а то колеи уже приличные, - делятся интернет-пользователи.
С какой целью на Южном шоссе повесили новые знаки и будут ли там в ближайшее время проводить ремонтные работы, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU