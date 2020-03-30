2020-03-30T18:43:01+03:00
Общество

Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство

По индексу самоизоляции «Яндекса» Самара - в лидерах
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцы самоизолировались довольно качественноСамарцы самоизолировались довольно качественноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самара оказалась в числе лидеров по такому показателю, как индекс самоизоляции. Им «Яндекс» заменил свой сервис пробки. Цифра показывает, как много людей сидят дома. Лучший показатель - 4-5 балла. Самара получила 3,1 - это результат на 14.00 понедельника, 30 марта. Мы лучше Екатеринбурга и Казани, но немного хуже Ставрополя, Читы и Нижнего Тагила.

Интересно, что в Тольятти этот показатель 3,3 - здесь нашлось больше домоседов.

Показатели 3,1 и 3,3 находятся на шкале в районе показателя «Большинство людей дома, и ты оставайся». Это соответствует ценностям, которые транслируют власти: лучше сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Хотя, стоит признать, сделать это нелегко: за окном +15 градусов и солнечно. Правда, синоптики обещают, что уже 1 апреля снова пойдет снег, и нам будет гораздо легче самоизолироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции
Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом
Жительница Украины, заразившая односельчан коронавирусом, просит, чтобы ее с детьми не сжигали
«Береженого бог бережет»: Владимир Путин просит россиян серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Самарской области руководители завода не выплатили своим работникам зарплату на сумму в 3 миллиона рублей
Заезжий угонщик: в Самарской области объявился автомобильный вор из Оренбурга
Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство
В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения
В Самаре убирают воду с дорог и латают ямы
Самарская ракета на день станет синей
В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса
Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча
Режим полной самоизоляции в Самаре: введут ли в городе из-за коронавируса?
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?