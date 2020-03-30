Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство

30 Март 2020 2020-03-30T18:43:01+03:00

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Самара оказалась в числе лидеров по такому показателю, как индекс самоизоляции. Им «Яндекс» заменил свой сервис пробки. Цифра показывает, как много людей сидят дома. Лучший показатель - 4-5 балла. Самара получила 3,1 - это результат на 14.00 понедельника, 30 марта. Мы лучше Екатеринбурга и Казани, но немного хуже Ставрополя, Читы и Нижнего Тагила.

Интересно, что в Тольятти этот показатель 3,3 - здесь нашлось больше домоседов.

Показатели 3,1 и 3,3 находятся на шкале в районе показателя «Большинство людей дома, и ты оставайся». Это соответствует ценностям, которые транслируют власти: лучше сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Хотя, стоит признать, сделать это нелегко: за окном +15 градусов и солнечно. Правда, синоптики обещают, что уже 1 апреля снова пойдет снег, и нам будет гораздо легче самоизолироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU