«Береженого бог бережет»: Владимир Путин просит россиян серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T18:30:59+03:00

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Президент России Владимир Путин 30 марта в режиме видеоконференции провел совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах. Как сообщает сайт kp.ru, по сути это было еще одно обращение к гражданам страны в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса.

Путин отметил, что принципиальное значение сейчас имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение. Большую роль играет постоянное и объективное информирование людей о развитии ситуации и принимаемым по ней мерам.

- Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, - отметил Путин.

Глава государства добавил, что сегодня в стране делается все, чтобы угроза не затронула большего количества граждан:

- Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Даже если они людям, непосвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет.

В ближайшие дни президент поручил завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. Часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. В регионах необходимо развернуть дополнительные центры диагностики, чтобы нарастить объемы тестирования на коронавирус. Также должна быть проведена инвентаризация аппаратов ИВЛ.

К борьбе с коронавирусом планируются подключить врачей других специальностей, профессоров, преподавателей медицинских вузов. Все выплаты медикам, по словам Владимира Путина, должны быть своевременны.

Президент подчеркнул, что региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку. Уже сейчас у них есть возможность пользоваться казначейскими кредитами для покрытия так называемых «кассовых разрывов».

В завершение выступления Путин призвал людей оставаться дома и заботиться друг о друге, в частности, о пенсионерах.

ИСТОЧНИК KP.RU