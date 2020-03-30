2020-03-30T20:35:00+03:00
Общество

Эксперт рассказал "Комсомолке" о лекарствах против коронавируса

Кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил перспективы предлагаемых разработок для лечения коронавируса
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи пока пытаются лечить не сам вирус, а его побочкуВрачи пока пытаются лечить не сам вирус, а его побочкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Каждый день в России появляется новая информация о лекарствах, предлагаемых для лечения коронавируса. Эксперты пытаются "бить" по слабым местам вируса уже известными препаратами или занимаются новыми разработками. 30 марта о трех новых препаратах сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. А вот ученые "Фармзащиты" предлагают лечить людей средством на основе противомалярийного преапарата. Журналист сайта kp.ru побеседовал об этих предложениях с экспертом, доктором медицинских наук Николаем Крючковым.

Он рассказал о разных средствах. Так триазавирин по его мнению по инструкции подходит для лечения гриппа в составе комплексной терапии. Сейчас же для расширения показаний проводится масштабное исследование.

А вот действующее вещество противомалярийного мефлохина - не российская разработка. Сейчас подобные препараты с разной степенью успешности используются для лечения COVID-19 в разных странах.

- Судя по исследованиям, эти препараты действуют на сам фермент АПФ-2, с помощью которого вирус проникает в клетки человека. Фактически такие лекарства, меняя структуру белков-рецепторов, блокируют вторжение вируса в новые клетки и его распространение в организме, - отметил Николай Крючков. Но у лекарства есть тяжелые побочные эффекты.

Еще одно средство фортепрен применялось в ветеринарии, но вот исследования его успешности на людях проводились только для хронического генитального герпеса.

Еще один вариант фавипиравир, его разрабатывали для борьбы со свиным гриппом, а для борьбы с COVID-19 начали применять в Китае.

Кроме того эксперт отметил, что все это - экспериментальная терапия и ни о каком профилактическом лечении препаратами на дому не может быть и речи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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