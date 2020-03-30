"Особенно следите за подростками": Дмитрий Азаров попросил всех самарцев сидеть дома

30 Март 2020 2020-03-30T21:03:20+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 марта провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств региона. Главное темой для обсуждения по-прежнему осталась борьба с коронавирусом.

Дмитрий Азаров призвал всех жителей области проявить максимальную сознательность и соблюдать рекомендации врачей. Не нужно выходить из дома без острой необходимости. Особенно это касается подростков. По словам главы региона, ответственность за них несут родители. В то же время, несмотря на продление каникул, ребята обязаны продолжать учиться. Сейчас областной минобр готовит соответствующие рекомендации по дистанционному образованию - для учеников и преподавателей.

В минувшие выходные многие граждане проигнорировали просьбы властей о том, чтобы сидеть дома - гуляли в парках, жарили шашлыки, играли в футбол, пенсионеры сидели у подъездов на лавочках. Участники встречи пришли к выводу о том, что это недопустимо.

Также Азаров поинтересовался у заместителя министра здравоохранения о состоянии дел с наличием средств индивидуальной защиты в аптеках области.

- По нашему мониторингу ни в одной сетевой аптеке масок нет, - заявил замминистра Сергей Вдовенко.

- А по моему мониторингу, маски – бывают в наличии. Мне люди пишут: "зашли и купили", — возразил губернатор. – Можно понять, как они появляются, через какие каналы идут поставки? Я считаю крайне важным поработать с коллегами над тем, чтобы расширить эти каналы поставок, а при необходимости – помочь бизнесу. Посмотрите внимательно. Читайте, что мне пишут люди, и отрабатывайте! Мне надо, чтобы вы по земле ходили и ситуацию чувствовали!"

ИСТОЧНИК KP.RU