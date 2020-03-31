Анализы на коронавирус не подтвердились у 30 человек в Самарской области

31 Март 2020 2020-03-31T09:54:37+03:00

Губернатор рассказал о тех, кто вчера узнал, что не болен коронавирусом

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Анализы на коронавирус в Самарской области не подтвердились у 30 человек. Об этом в своем инстаграме рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что для пациентов это стало хорошими новостями, ведь сначала на местном уровне они получили предварительный положительный анализ и уже готовились к худшему.

- Отрицательные тесты получили еще по 30 случаям, которые мы отправляли в центральные лаборатории. Я хочу поздравить людей, которые получили такие новости, - сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор отметил, что дополнительно на создание лекарственных средств и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Дмитрий Азаров анонсировал введение более строгих ограничительных мер в Самарской области уже с 31 марта. Кроме того, в городе проведут дезинфекцию всех общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU