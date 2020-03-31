Не выходя из дома: самарцы смогут оформить подписку на «Комсомольскую правду» онлайн

31 Март 2020 2020-03-31T11:29:15+03:00

Подписаться на газету "Комсомольская правда" можно онлайн Фото: Антон ЧЕРЕПОК

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Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Самарской области многие предприятия перешли на удаленный режим работы. В том числе и «Комсомольская правда». Следить за новостями можно на нашем сайте, многие, в частности, люди старшего поколения, предпочитают получать информацию из газет. Специально для них можно будет оформить подписку на «Комсомольскую правду» не выходя их дома. Газеты доставят бесконтактным способом.

Как можно оформить подписку на «Комсомолку» онлайн:

Подписка с телефона по QR коду

1. Наведите камеру телефона или планшета на QR код.

2. Перейдите по ссылке на сайт shop.kp.ru.

3. Сделайте заказ в разделе «Подписка на издания «КП».

4. Оплатите подписку удобным способом.

5. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик.

Подписка через сайт

1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»: shop.kp.ru/subscribe_periodical_kp.html.

2. Выберите издание и сделайте заказ.

3. Оплатите подписку удобным способом.

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик.

Подписка по СМС

1. Выберите тариф подписки

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Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма +50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов, абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).

Цены едины для всех регионов РФ. Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03.

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS.

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора.

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа.

5. Последует звонок оператора.

6. Сообщите адрес.

7. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик.

Подписка «Сбербанк Онлайн»

1. Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильном телефоне.

2. Введите код доступа.

3. Выберите раздел «Платежи».

4. Введите в поиске «Комсомольская правда».

5. Заполните ФИО и адрес.

6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон.

7. Подтвердите оплату.

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора.

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки.

10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик.

Подписка через сайт «Почты России»

1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru.

2. Выберите издание «Комсомольская правда».

3. Оплатите подписку удобным способом.

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик.

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU