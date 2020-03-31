2020-03-31T13:58:50+03:00
Общество

В Новокуйбышевске 300 человек обследовали на коронавирусную инфекцию

Об этом рассказали на заседании губернской думы
Анастасия МЫШКИНА
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В Новокуйбышевске не выявлено больных коронавирусомВ Новокуйбышевске не выявлено больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На данный момент на территории Новокуйбышевска не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом рассказали на заседании губернской думы. Информацию предоставило руководство больницы города Новокуйбышевска в ответ на недостоверные сведения одного из депутатов.

- В Новокуйбышевске не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Уже к 20 марта в больнице было развернуто специализированное отделение с аппаратами ИВЛ. Мы осмотрели за это время около 300 человек, - сообщили в больнице.

На заседании руководитель губернской Думы Геннадий Котельников призвал самарских депутатов не распространять фейковую информацию и внимательнее относиться к проверке фактов, которые они предлагают горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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