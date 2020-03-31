В Новокуйбышевске 300 человек обследовали на коронавирусную инфекцию
На данный момент на территории Новокуйбышевска не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом рассказали на заседании губернской думы. Информацию предоставило руководство больницы города Новокуйбышевска в ответ на недостоверные сведения одного из депутатов.
- В Новокуйбышевске не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Уже к 20 марта в больнице было развернуто специализированное отделение с аппаратами ИВЛ. Мы осмотрели за это время около 300 человек, - сообщили в больнице.
На заседании руководитель губернской Думы Геннадий Котельников призвал самарских депутатов не распространять фейковую информацию и внимательнее относиться к проверке фактов, которые они предлагают горожанам.
ИСТОЧНИК KP.RU