Дезинфекция от коронавируса в Самаре: город начали обрабатывать специальными растворами

31 Март 2020 2020-03-31T14:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре во вторник, 31 марта, начали дезинфицировать общественные пространства и улицы. Это делают, чтобы снизить распространение новой коронавирусной инфекции.

- Организована уборка с задействованием пылесосов и поливо-моечных машин. Также ведется обработка с использованием дезинфицирующего средства, сертифицированного Роспотребнадзором. В частности, используется препарат, содержащий натриевую соль - бензолсульфохлорамид натрия. Улично-дорожную сеть будут мыть со специальным шампунем, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По словам замглавы департамента городского хозяйства и экологии – руководителя управления благоустройства Александра Андриянова, остановки специалисты служб благоустройства будут мыть ежедневно, общественные пространства - «по кругу». Обрабатывать будут детские и спортивные площадки, скамейки, урны, торговые павильоны. Дезинфицирующих средств достаточно. Те сотрудники, которые занимаются санобработкой, обеспечены масками, очками, спецовками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU