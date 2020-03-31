2020-03-31T14:20:28+03:00
Общество

Дезинфекция от коронавируса в Самаре: город начали обрабатывать специальными растворами

Самарские коммунальщики начали активную борьбу с опасной инфекцией
Анастасия ФИЛАТОВА
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Улицы Самары обрабатывают дезинфицирующими средствамиУлицы Самары обрабатывают дезинфицирующими средствамиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре во вторник, 31 марта, начали дезинфицировать общественные пространства и улицы. Это делают, чтобы снизить распространение новой коронавирусной инфекции.

- Организована уборка с задействованием пылесосов и поливо-моечных машин. Также ведется обработка с использованием дезинфицирующего средства, сертифицированного Роспотребнадзором. В частности, используется препарат, содержащий натриевую соль - бензолсульфохлорамид натрия. Улично-дорожную сеть будут мыть со специальным шампунем, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По словам замглавы департамента городского хозяйства и экологии – руководителя управления благоустройства Александра Андриянова, остановки специалисты служб благоустройства будут мыть ежедневно, общественные пространства - «по кругу». Обрабатывать будут детские и спортивные площадки, скамейки, урны, торговые павильоны. Дезинфицирующих средств достаточно. Те сотрудники, которые занимаются санобработкой, обеспечены масками, очками, спецовками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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