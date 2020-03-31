2020-03-31T17:35:34+03:00
Общество

Пингвины самарского океанариума в самоизоляции от скуки научились прыгать по льдинам

Самарский океанариум присоединился к акции #скучающийфлешмоб [фото, видео]
Ольга НОВИКОВА
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По домам сидят даже пингвины в океанариумеПо домам сидят даже пингвины в океанариуме
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В Самарском океанариуме пингвинята Гумбольдта от скуки научились прыгать по льдинам. Видеозапись, на которой запечатлены акробатические трюки водоплавающих, выложили работники океанариума в соцсетях.

- Пингвинята передают привет всем, кто так же, как и они, остался дома и занялся саморазвитием, - пишут работники океанариума. - Вот итоги первых дней на карантине — пингвинята, которые еще месяц назад лениво взбирались на льдины, уже сегодня шустро перепрыгивают с одной на другую. Такими темпами к концу самоизоляции они могут научиться летать!

Свой первый прыжок пингвинята посвятили всем посетителям океанариума и напомнили, что спортом можно заниматься и дома.

Питомцы Самарского океанариума присоединились к акции #скучающийфлешмоб. Первым в качестве фотомодели с грустными табличками «Никто на нас не смотрит» и «Сидим дома» попробовали себя кубинский крокодил и пингвины. Сотрудники обещают, что послания от обитателей океанариума будут появляться в соцсетях регулярно.

Пингвины в Самарском океанариуме от скуки без посетителей научились прыгать с льдины на льдину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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