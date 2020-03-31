В конце марта в Самарской области были побиты еще несколько температурных рекордов

31 Март 2020 2020-03-31T17:28:54+03:00

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Сразу две метеостанции в Самарской области обновили многолетние рекорды по температуре за понедельник, 30 марта. В этот день были превышены показатели 2007 и 1995 годов.

– На станции в Новодевичье в понедельник была зафиксирована температура +15,2, что на 0,6 градуса больше чем 13 лет назад. На станции в Челно-Вершинах отклонение составило больше – 1,3 градуса. 25 лет назад там было +13, в 2020 году – +14,3 градусов, – передает Приволжское УГМС.

Отметим, что в среду, 1 апреля, в Самарской области ожидается похолодание. Местами возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. В регионе также будет ветрено – 8-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU