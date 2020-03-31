Российские фермеры считают, что коронавирус может сорвать посевную

31 Март 2020 2020-03-31T18:40:02+03:00

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Российские аграрии переживают, что из-за самоизоляции в период коронавируса могут сорваться сроки посевной кампании. Сейчас они столкнулись с дефицитом рабочей силы, так как большая часть работников - пожилого возраста, а они находятся в группе риска, сообщает сайт kp.ru.

Сейчас предприятия ждут ответов, но этот процесс затянулся. А сроки поджимают.

- Никто не думает, что если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью просто есть нечего будет. Сегодня мы должны были получить кредит на посевные работы, чтобы оплатить горюче-смазочные материалы, семена, запчасти для тракторов. Нам нужны оборотные средства, чтобы отправить оплату за молоко нашим партнёрам - другим фермерам, которые также готовятся к посевной. Кредит нам одобрили, вроде бы все в порядке. Осталось его просто подписать и получить деньги - президент же сказал, что банки будут работать. А вот и нет! - рассказывает сыровар Олег Сирота.

Он и его коллеги сейчас просят правительство обратить внимание на их проблемы и сделать все документы доступными для дистанционного оформления. Также они считают, что все документы должны быть в прозрачном и понятном виде доступны на едином ресурсе, чтобы предприниматели не тратили время на поиск ответов.

ИСТОЧНИК KP.RU