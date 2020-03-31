Могут ли помочь в борьбе с коронавирусом прививки от пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ

31 Март 2020 2020-03-31T18:47:04+03:00

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцинация от гриппа, пневмококка и вакцины БЦЖ никак не действует на восприимчивость к коронавирусу. Однако спасение от простуды положительно влияет картину борьбы с инфекцией в целом.

– Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями. При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом, – цитирует kp.ru иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

Фактически прививки от указанных болезней от них и помогают. Для профилактики коронавируса же необходимо соблюдать уже известные меры предосторожности: не выходить из квартиры, мыть руки, проводить дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU