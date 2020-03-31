Могут ли помочь в борьбе с коронавирусом прививки от пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ
Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцинация от гриппа, пневмококка и вакцины БЦЖ никак не действует на восприимчивость к коронавирусу. Однако спасение от простуды положительно влияет картину борьбы с инфекцией в целом.
– Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями. При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом, – цитирует kp.ru иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.
Фактически прививки от указанных болезней от них и помогают. Для профилактики коронавируса же необходимо соблюдать уже известные меры предосторожности: не выходить из квартиры, мыть руки, проводить дезинфекцию помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU