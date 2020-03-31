Самарские таможенники задержали 3 тысячи контрафактных детских игрушек
Самарские таможенники остановили фуру из Киргизии, в которой перевозились детские игрушки «Три Кота», «Сказочный патруль», «Щенячий патруль» и другие. Общее количество составило 2958 единиц. Товар перевозился в коробках, в основном отдельно от индивидуальной упаковки.
– Игрушки не соответствовали установленным нормам качества и безопасности. На упаковках присутствуют орфографические ошибки, опечатки и неточности перевода, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Ущерб, который могли понести правообладатели составил 9,3 млн рублей. Материалы переданы органам внутренних дел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU