2020-03-31T20:31:30+03:00
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

При этом, по словам медика, чувствует себя он хорошо
Владислав КИРСАНОВ
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Очевидно, что Денис Проценко заболел от одного из своих пациентов ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАССОчевидно, что Денис Проценко заболел от одного из своих пациентов ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Москве Денис Проценко заболел коронавирусом. Эту информацию kp.ru подтвердил источник в Оперативном штабе столицы по инфекции. Эту же информацию подтвердил сам Проценко в своих социальных сетях.

– Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, – цитирует социальные сети врача kp.ru.

По состоянию на 31 марта в Москве выявлено 1613 пациентов с коронавирусом. 387 из них – за последние сутки. Всего в России 2337 зараженных, 121 выздоровел, 17 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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