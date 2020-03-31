Главный врач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом
Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Москве Денис Проценко заболел коронавирусом. Эту информацию kp.ru подтвердил источник в Оперативном штабе столицы по инфекции. Эту же информацию подтвердил сам Проценко в своих социальных сетях.
– Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, – цитирует социальные сети врача kp.ru.
По состоянию на 31 марта в Москве выявлено 1613 пациентов с коронавирусом. 387 из них – за последние сутки. Всего в России 2337 зараженных, 121 выздоровел, 17 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU