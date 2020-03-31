Главный врач больницы в Коммунарке заболел коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T20:31:30+03:00

Очевидно, что Денис Проценко заболел от одного из своих пациентов ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом, по словам медика, чувствует себя он хорошо

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Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Москве Денис Проценко заболел коронавирусом. Эту информацию kp.ru подтвердил источник в Оперативном штабе столицы по инфекции. Эту же информацию подтвердил сам Проценко в своих социальных сетях.

– Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, – цитирует социальные сети врача kp.ru.

По состоянию на 31 марта в Москве выявлено 1613 пациентов с коронавирусом. 387 из них – за последние сутки. Всего в России 2337 зараженных, 121 выздоровел, 17 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU