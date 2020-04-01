Спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции: кто получит и где будут выдавать
Власти рассказали, нужны ли спецпропуска для перемещения граждан по Самаре и области в период самоизоляции. Напомним, что такие документы появились во многих регионах. Например, в соседней Саратовской области нужно получить подобную справку и поставить на ней печать официального властного органа. В Самарской области все проще.
Вместо спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции достаточно получить на руки справку от работодателя по установленной региональным правительством форме. Скачать образец можно на официальном сайте.
Эту справку получат те, кто работает в организациях, специально выделенных указом президента РФ.
Вот так должна быть оформлена справка для спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции (текстовый формат):
ДОКУМЕНТ (СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ)*
от №
Настоящий документ (справка работодателя) разрешает гражданину _________________________ (Ф.И.О.)
передвигаться по территории Самарской области в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 № 64).
Гражданин осуществляет деятельность в:
- непрерывно действующей организации;
- медицинской, аптечной организации;
- организации, обеспечивающей население продуктами питания, товарами первой
необходимости;
- организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия населения;
- организации, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы;
- организации, осуществляющей производство, выпуск средств массовой
информации;
- государственном органе, органе государственной власти, органе местного
самоуправления;
- иной организации, указанной в пункте 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27.03.2020 № 762-р.
Должность гражданина, на которого оформлен документ (справка работодателя)
Наименование и адрес организации
ИНН и ОГРН (кроме государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления)
Руководитель
мп. (подпись) (И.О.Фамилия)
(при наличии)
*Документ {справка работодателя) действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или служебного удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU