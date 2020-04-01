Спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции: кто получит и где будут выдавать

1 Апр 2020 2020-04-01T09:56:50+03:00

Больше гулять без справки не получится?

Горожанам рассказали, нужны ли спецпропуска для перемещения по Самаре и области в период самоизоляции и как получить справку, дающую право ехать на работу. Образец в текстовом формате

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Власти рассказали, нужны ли спецпропуска для перемещения граждан по Самаре и области в период самоизоляции. Напомним, что такие документы появились во многих регионах. Например, в соседней Саратовской области нужно получить подобную справку и поставить на ней печать официального властного органа. В Самарской области все проще.

Вместо спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции достаточно получить на руки справку от работодателя по установленной региональным правительством форме. Скачать образец можно на официальном сайте.

Эту справку получат те, кто работает в организациях, специально выделенных указом президента РФ.

Вот так должна быть оформлена справка для спецпропуска для перемещения граждан в Самаре и области в период самоизоляции (текстовый формат):

ДОКУМЕНТ (СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ)*

от №

Настоящий документ (справка работодателя) разрешает гражданину _________________________ (Ф.И.О.)

передвигаться по территории Самарской области в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 № 64).

Гражданин осуществляет деятельность в:

- непрерывно действующей организации;

- медицинской, аптечной организации;

- организации, обеспечивающей население продуктами питания, товарами первой

необходимости;

- организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные

условия населения;

- организации, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы;

- организации, осуществляющей производство, выпуск средств массовой

информации;

- государственном органе, органе государственной власти, органе местного

самоуправления;

- иной организации, указанной в пункте 3 распоряжения Правительства Российской

Федерации от 27.03.2020 № 762-р.

Должность гражданина, на которого оформлен документ (справка работодателя)

Наименование и адрес организации

ИНН и ОГРН (кроме государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления)

Руководитель

мп. (подпись) (И.О.Фамилия)

(при наличии)

*Документ {справка работодателя) действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или служебного удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU