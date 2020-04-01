2020-04-01T13:14:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие въезда в Самару из-за коронавируса: что делать гостям и жителям города

Автомобилисты утром увидели, что Самару закрыли на въезд для тех, у кого нет справок. Как попасть в город
Анастасия МЫШКИНА
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А вот в городе машин многоА вот в городе машин многоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром 1 апреля всех автомобилистов, которые подъехали к областной столице, ждал сюрприз. Оказалось, что въезд в Самару закрыли из-за коронавируса. Режим полной самоизоляции подразумевает ограничения передвижения горожан и жителей области без специального разрешения: спецпропуска или справки с работы на передвижения по городу в режиме полной самоизоляции в Самарской области.

Как удалось выяснить - пока из неофициальных источников - в город могут попасть те, кто прописан в Самаре. Им достаточно показать паспорт. Также в Самару могут проехать те, у кого есть специальные справки с работы по форме, утвержденной правительством Самарской области.

Более того, водителям измеряют температуру. Больных в Самару тоже не пускают. Однако, некоторые водители говорят, что на данный момент сотрудники ДПС просто проверяют документы и интересуются целью поездки.

Напоминаем, что всех посидеть дома призвали не просто так, а с целью остановить распространение коронавируса. А это значит, что от ответственности жителей зависит, как скоро режим ограничений в регионе закончится.

В Самаре закрыли въезд в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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