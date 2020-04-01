В Самаре на пешеходном переходе сбили пенсионерку

1 Апр 2020 2020-04-01T13:29:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 31 марта, в Самаре произошло ДТП. На улице Ново-Вокзальной 36-летний водитель иномарки наехал на 66-летнюю женщину. По данным полицейских, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Пострадавшей потребовалась срочная помощь медиков. Она была госпитализирована в больницу. Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, – сообщили представители ГИБДД Самары.

Они также напомнили автолюбителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, чтобы иметь возможность контролировать движение своего автомобиля во время экстренных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU