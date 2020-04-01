2020-04-01T13:29:51+03:00
Общество

В Самаре на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Пострадавшая была экстренно госпитализирована
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители устанавливают все детали случившегосяПравоохранители устанавливают все детали случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 31 марта, в Самаре произошло ДТП. На улице Ново-Вокзальной 36-летний водитель иномарки наехал на 66-летнюю женщину. По данным полицейских, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Пострадавшей потребовалась срочная помощь медиков. Она была госпитализирована в больницу. Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, – сообщили представители ГИБДД Самары.

Они также напомнили автолюбителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, чтобы иметь возможность контролировать движение своего автомобиля во время экстренных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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