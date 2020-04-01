В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику

1 Апр 2020 2020-04-01T16:04:53+03:00

Пригородные поезда на несколько дней изменят свое расписание Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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В Самарской области на несколько дней изменится расписание движения ряда пригородных поездов. Речь идет о тех, что курсируют на участках Курумоч — Царевщина и Мирная — Самара — Сызрань. На этих отрезках железной дороги будут вестись ремонтные работы. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, с 3 по 7 апреля скорректируют график движения следующих электричек: № 6324/6323 Курумоч (отпр. 05.53) – Самара (приб. 07.19), № 6308/6307 Курумоч (отпр. 15.27) – Самара (приб. 16.56) и № 6312-6316/6315 Курумоч (отпр. 18.32) – Самара (приб. 20.03); № 6320/6319 Жигулевское Море (отпр. 06.02) – Самара (приб. 08.20); № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отпр. 14.37) – Курумоч (приб. 15.25-отпр. 15.27) – Самара (приб. 16.56); № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.50) – Жигулевское Море (приб. 07.41); № 6314/6313 Самара (отпр. 17.29) – Курумоч (приб. 18.58). Подробнее об изменениях в расписании здесь.

Кроме того, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 3, 4, 5, 10, 11, 12 мая внесут корректировки в движение следующих пригородных поездов: № 6572 Сызрань-1 (отпр. 04.40) – Самара (приб. 07.10); № 6570 Сызрань-1 (отпр. 05.53) – Самара (08.21-08.23) – Мирная (приб. 08.48); № 6557 Мирная (отпр. 09.05) - Самара (09.30-09.31) – Сызрань-1 (приб. 12.00); № 6558 Сызрань-1(отпр. 15.22) – Самара (17.51-17.52) – Мирная (приб. 18.17); поезд № 6560 Безенчук (отпр. 17.59) – Самара (приб. 19.12); поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр. 17.44) – Самара (20.12-20.13) – Мирная (приб. 20.38).

Подробнее о других изменениях в расписании движения электричек можно узнать на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU