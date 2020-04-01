2020-04-01T17:54:37+03:00
Спорт

«Если мы объединимся, тогда все вернется на круги своя»: Миодраг Божович обратился к болельщикам

Главный тренер «Крыльев Советов» призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем рекомендациям специалистов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 22 туров «Крылья» идут на предпоследнем, 15-ом, месте в турнирной таблице РПЛ.После 22 туров «Крылья» идут на предпоследнем, 15-ом, месте в турнирной таблице РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович обратился к самарским болельщикам. Наставник волжан призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем рекомендациям специалистов.

- Дорогие друзья, сейчас сложные времена, но мы вместе можем пережить этот вирус и справиться с угрозой. Нужно следовать всем рекомендациям, которые нам дают, и обязательно оставаться дома. Это все для нашего здоровья. Если мы все объединимся, тогда все вернется на круги своя, в том числе футбол. Берегите себя и свое здоровье, - сказал Божович на видео, которое выложили в официальном твиттере «КС».

Напомним, пока Российская премьер-лига находится на паузе. Когда чемпионат страны возобновится, непонятно. После 22 туров «Крылья» идут на предпоследнем, 15-ом, месте в турнирной таблице РПЛ.

Обращение Миодрага Божовича к болельщикам. Обращение главного тренера @fckssamara Миодрага Божовича #МыКрылья https://t.co/nsXhFxCcg3

ИСТОЧНИК KP.RU

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