В пруду в Самарской области массово погибла рыба

1 Апр 2020 2020-04-01T18:22:05+03:00

Рыбак, который выложил фото массовой гибели рыбы, отметил, что похожая картина и на другом, соседнем, пруду, только тел рыб не так много. Фото: vk.com/rvsso63.

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На одном из прудов в Самарской области массово погибла рыба. Случилось это в водоеме около поселка Песчаный дол в Нефтегорском районе. О случившемся рассказали очевидцы в паблике «Рыбалка в Самаре». Рыбаки строят разные догадки о произошедшем.

«Пруд сгорел, наверно, не хватило кислорода», «Там очень маленькая глубина», «Таких прудов немало по области, сероводород, скорее всего», - считают комментаторы.

Рыбак, который выложил фото массовой гибели рыбы, отметил, что похожая картина и на другом, соседнем, пруду, только тел рыб не так много.

ИСТОЧНИК KP.RU