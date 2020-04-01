Да это лекарство от коронавируса! Цены на имбирь в Самаре выросли до 4000 рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T20:40:10+03:00

Имбирь и лимон в Самаре стали золотыми, так как их прорекламировали как лекарство от коронавируса

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В Самарской области на рынках стали продавать имбирь за 3500 - 4000 рублей за килограмм. Корень стал просто золотым и все потому, что по телевизору и в интернете сказали, что это - лучшее лекарство от коронавируса. Выросли цены и на лимон - до 400 рублей за килограмм.

- Конечно, не могу не сказать о вопиющем случае, когда фейковые новости о средстве-панацее от COVID-19, состоящим из смеси имбиря и лимона, привели к взрывному росту цен, - рассказал об этом примере влияния слухов на реальность активист самарского ОНФ Павел Покровский.

Жители информацию подтвердили. По их словам из обычных магазинов полезный корень вовсе исчез. А на рынках устанавливают просто сумасшедшие цены. С остальными продуктами все нормально, даже гречки на рынке Самарской области - избыток.

А медики посоветовали не увлекаться имбирем, ведь вместо пользы можно получить совершенно обратный результат и приобрести расстройство ЖКТ

ИСТОЧНИК KP.RU