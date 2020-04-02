2020-04-02T12:21:11+03:00
Общество

Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста

Полицейские проводят по данному факту проверку
Владислав КИРСАНОВ
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Пьяному лихачу потребовалась помощь медиковПьяному лихачу потребовалась помощь медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 1 апреля, в Самаре произошло ДТП. 58-летний водитель иномарки «Датсун» двигался по улице Шоссейной. В определенный момент он не справился с управлением и на полной скорости врезался в металлическое ограждение.

– По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина был пьян. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому он был госпитализирован приехавшей скорой помощью, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться в деталях случившегося предстоит правоохранителям. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста