2020-04-02T12:45:45+03:00
Общество

Руководство Самарского государственного аграрного университета подозревают в мошенничестве

Этим делом займутся следователи
Владислав КИРСАНОВ
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Заведено два уголовных дела в отношении руководства вузаЗаведено два уголовных дела в отношении руководства вузаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку в Самарском государственном аграрном университете. Выяснилось, что в июне 2018 года проректор по учебной работе академии распределил без каких-либо оснований между 27 студентами материальную помощь по 30 тысяч рублей. Впоследствии 810 тысяч были возвращены должностным лицами образовательного учреждения.

– Таким же образом одной из студентов с февраля 2017 по март 2020 года начислялись деньги, которые она возвращала сотрудникам вуза. Общая сумма составила 479 тысяч рублей, – сообщает прокуратура Самарской области.

Заведено два уголовных дела – «Превышение должностных полномочий», а также «Мошенничество с использованием служебного положения». Материалы направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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