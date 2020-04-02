2020-04-02T13:33:28+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса вылечились семь человек

На лечении остаются 10 человек
Егор ТКАЧЕНКО
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Среди выздоровевших – первый заболевший коронавирусом в Самарской областиСреди выздоровевших – первый заболевший коронавирусом в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика по коронавирусу в Самарской области. Так, сегодня, 2 апреля, в Тольятти выписали 5 человек, у которых был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Среди них также молодой человек, у которого первого в регионе был обнаружен коронавирус. Он приехал из Испании, где и заразился.

– Вместе с ним выписали еще 4 пациентов. Все они болели в легкой форме. И сейчас чувствуют себя хорошо. После выписки они поблагодарили врачей 5-й горбольницы за оказанную помощь, сказали, что все время чувствовали себя в надежных руках медиков, – говорится в сообщении.

Всего на 2 апреля в регионе выявлено 17 случаев заболевания, 7 человек выздоровели, на лечении остаются еще 10 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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