2020-04-02T13:42:37+03:00
Общество

Справки для посещения больниц в период полной самоизоляции в Самарской области: кому выдадут, как получить

Стало известно, кому выдадут справки для посещения больниц и полкилиник в период полной самоизоляции в Самарской области, и как их получить
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пациентам в Самарской области выдадут справки для посещения медицинских учрежденийПациентам в Самарской области выдадут справки для посещения медицинских учрежденийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве здравоохранения региона рассказали, кому положены справки для посещения больниц и поликлиник в период полной самоизоляции в Самарской области в 2020 году. Напомним, что Постановлением губернатора Дмитрия Азарова во время режима повышенной готовности нельзя выходить из дома без веской причины. Такой причиной может стать посещение больницы или поликлиники. Это необходимо людям с хроническими заболеваниями, беременным, тем, кому нужно сдать анализы.

Чтобы посетить больницу в период полной самоизоляции в Самарской области, потребуется получить справку в свободной форме. Ее выдадут в медицинской организации, с которой работает человек. Обеспечить выдачу должны руководители организаций.

Такие же справки положены людям, осуществляющим уход за больными.

- Обращаем внимание жителей губернии, что получить справку можно будет у лечащего врача при очередном назначенном визите. Отдельно посещать врача только с целью получить справку нет необходимости, - сообщают в министерстве здравоохранения.

Всем пациентам рекомендуют предварительно обращаться в учреждения по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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