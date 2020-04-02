Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
Стало известно, когда пенсионеры получать свои выплаты за апрель 2020 в офисах Сбербанка. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил министерство социально-демографической и семейной политики региона в кратчайшие сроки проинформировать горожан.
– Выплаты будут проводится ориентировочно три дня: с 14 по 17 апреля. Заранее людей проинформируйте, не создавайте ажиотаж по работе офисов Сбербанка по территории Самарской области, – сказал Дмитрий Азаров на совещании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.
По словам главы региона, особый режим коснулся деятельности сберкасс, во многих городах она закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU