Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги

2 Апр 2020 2020-04-02T13:53:34+03:00

Когда пенсионерам получать пенсии за апрель 2020 в офисах Сбербанка Самарской области

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Стало известно, когда пенсионеры получать свои выплаты за апрель 2020 в офисах Сбербанка. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил министерство социально-демографической и семейной политики региона в кратчайшие сроки проинформировать горожан.

– Выплаты будут проводится ориентировочно три дня: с 14 по 17 апреля. Заранее людей проинформируйте, не создавайте ажиотаж по работе офисов Сбербанка по территории Самарской области, – сказал Дмитрий Азаров на совещании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

По словам главы региона, особый режим коснулся деятельности сберкасс, во многих городах она закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU