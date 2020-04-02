2020-04-02T13:53:34+03:00
Общество

Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги

Когда пенсионерам получать пенсии за апрель 2020 в офисах Сбербанка Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Министерство социально-демографической и семейной политики региона проинформирует гражданМинистерство социально-демографической и семейной политики региона проинформирует гражданФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, когда пенсионеры получать свои выплаты за апрель 2020 в офисах Сбербанка. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил министерство социально-демографической и семейной политики региона в кратчайшие сроки проинформировать горожан.

– Выплаты будут проводится ориентировочно три дня: с 14 по 17 апреля. Заранее людей проинформируйте, не создавайте ажиотаж по работе офисов Сбербанка по территории Самарской области, – сказал Дмитрий Азаров на совещании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

По словам главы региона, особый режим коснулся деятельности сберкасс, во многих городах она закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
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