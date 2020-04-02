2020-04-02T14:11:50+03:00
Общество

Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств и в разгар пандемии коронавируса

За границу хотели отправить также 525 килограммов дезинфицирующего средства. И все это в тот момент, когда этих вещей не хватает в стране из-за борьбы с коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Из России пытались вывезти противогазы и медицинские маскиИз России пытались вывезти противогазы и медицинские маски
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В Самаре таможенники не дали лишить Россию самых нужных средств для борьбы с коронавирусом. Они задержали нарушителей, которые пытались в разное время вывезти за границу 525 килограммов дезинфицирующего средства, 835 противогазов и две тысячи медицинских масок. Противогазы везли в Киргизию, маски и медицинские халаты - В Казахстан

- Мы сейчас проводим проверку по всем выявленным нарушениям, - отметили в пресс-службе таможни.

Таможенники напоминают, что сейчас все средства защиты включены в перечень товаров, временно ограниченных к вывозу. В период пандемии коронавируса и борьбы с инфекцией все эти средства защиты нужны в России. Также отмечается, что дезсредство "поймали", работая вместе с оренбургскими сотрудниками ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств и в разгар пандемии коронавируса
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