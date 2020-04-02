2020-04-02T14:49:52+03:00
Общество

Новый заболевший привез коронавирус в Самару из Австрии

Еще один заболевший коронавирусом в Тольятти заразился уже здесь
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В регионе нашли еще двух заболевших коронавирусомВ регионе нашли еще двух заболевших коронавирусомФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Стало известно, как заболел коронавирусом еще один человек в Самаре. Оказывается, он вернулся с инфекцией из поездки в Австрию. Еще один зараженный живет в Тольятти, он заболел коронавирусом, пообщавшись с больным человеком на территории Автограда.

Таким образом сейчас в Самарской области зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек сейчас находятся в больницах, семь человек выздоровели. 1 человек находится в стабильно тяжелом состоянии. От коронавируса в Самаре никто не умирал.

Сейчас Роспотребнадзор берет анализы у всех, кто контактировал с людьми, заболевшими коронавирусом. Вчера в оперативном штабе сообщили, что сейчас на подтверждении в федеральном центре анализы 22 человек.

Подтверждаются не все предварительно положительные анализы. Жителей региона просят соблюдать осторожность, не выходить из дома, мыть руки и следить за тем, чтобы те, кто должен соблюдать режим самоизоляции, не нарушали его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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