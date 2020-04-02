Жителей Самары, получивших выходные дни, попросили не пользоваться общественным транспортом

2 Апр 2020 2020-04-02T15:31:06+03:00

Для того, чтобы между гражданами соблюдалась дистанция 1,5 метра, выделяются дополнительные составы ФОТО: Администрация Самары

При этом транспорт ходит в усиленным режиме утром и вечером

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Администрация Самары рассказала о движении транспорта в период полной самоизоляции граждан. По словам главы города Елены Лапушкиной, ведомства контролируют ритмичность транспорта в утренние и вечерние часы пик.

– Тем не менее, очень бы хотелось попросить граждан, которые не задействованы в работе, которые должны находиться дома, не пользоваться общественным транспортом, а оставаться дома, чтобы была возможность необходимого социального дистанцирования, в том числе и в общественном транспорте, – заявила Елена Лапушкина.

Также стало известно, что кондукторы не имеют обязанности спрашивать у горожан документы, но они будут лишний раз просить людей ездить только в случае крайней необходимости. Также кондукторы в течение дня проводят дополнительную дезинфекцию салонов. Они протирают поручни, сиденья, а также свой терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU