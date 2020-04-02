Жителей Самары, получивших выходные дни, попросили не пользоваться общественным транспортом
Администрация Самары рассказала о движении транспорта в период полной самоизоляции граждан. По словам главы города Елены Лапушкиной, ведомства контролируют ритмичность транспорта в утренние и вечерние часы пик.
– Тем не менее, очень бы хотелось попросить граждан, которые не задействованы в работе, которые должны находиться дома, не пользоваться общественным транспортом, а оставаться дома, чтобы была возможность необходимого социального дистанцирования, в том числе и в общественном транспорте, – заявила Елена Лапушкина.
Также стало известно, что кондукторы не имеют обязанности спрашивать у горожан документы, но они будут лишний раз просить людей ездить только в случае крайней необходимости. Также кондукторы в течение дня проводят дополнительную дезинфекцию салонов. Они протирают поручни, сиденья, а также свой терминал.
ИСТОЧНИК KP.RU