2020-04-02T19:04:29+03:00
Общество

Стало известно, сколько самарским больницам заплатят за лечение коронавируса и сколько стоят тесты

Появились тарифы ОМС на лечение коронавируса и тестирование пациентов на коронавирус
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре медикам заплатят за лечение коронавирусаВ Самаре медикам заплатят за лечение коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области утвердили тарифы на лечение коронавируса у пациентов. Теперь стало известно, сколько получат больницы, в которых оказывают помощь больным коронавирусом. Тарифы отличаются в зависимости от тяжести заболевания. При легком течении болезни больница получит 94 438 руб., средней тяжести – 153 558 руб., тяжелого течения заболевания - 184 270 руб.

В самых тяжелых случаях, когда понадобилась экстракорпоральная мембранная оксигинация, на пациента выделят полмиллиона рублей.

Эти средства перераспределят из высвободившихся 365 миллионов рублей - они освободились из-за того, что сейчас не происходят профосмотры. Этими деньгами поддержат первичное звено, которому сейчас приходится работать в условиях огромной нагрузки.

Также стали известны тарифы на проведение тестов в условиях ОМС: взятие мазков со слизистой стоит 63,58 руб., определение РНК коронавируса - 1017,65 руб. в случае самостоятельной покупки набора реагентов и 942,65 руб., если реагентами больницу обеспечили из других источников. Эти тарифы действуют с 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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