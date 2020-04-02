2020-04-02T16:28:21+03:00
Общество

Решил отомстить другу: в Самарской области мужчину осудят за ложный донос

Он обвинил знакомого в том, что он украл у него деньги
Владислав КИРСАНОВ
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Месть не удалась – мужчине грозит тюремный срокМесть не удалась – мужчине грозит тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К сотрудникам полиции обратился 36-летний житель Сызрани. По его словам, у него из квартиры пропали 8 тысяч рублей. У заявителя был подозреваемый – его знакомый. Полицейские проверили данную версию, однако подтверждения словам мужчины не нашли.

– Выяснилось, что накануне заявитель организовал застолье у себя дома. После окончания вечеринки, в отсутствии хозяина, один из гостей разбил окно и проник в квартиру, где продолжил веселье. По версии полицейских, хозяин жилища решил отомстить приятелю, ложно обвинив его в хищении денежных средств, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Максимальное наказание, которое грозит гражданину – два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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