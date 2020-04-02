В Самарской области зафиксирован новый очаг бешенства
Специалисты Россельхознадзора по Самарской области рассказали, что на территории села Таш-Кусьяново Большеглушицкого района обнаружен очаг бешенства. Он выявлен при исследовании головного мозга павшей коровы.
– В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством России в области ветеринарии, на территории населенного пункта проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства, – говорится в сообщении надзорного органа.
Отметим, что это уже не первый очаг бешенства в регионе. В ряде других областей губернии от болезни погибали лисы, собаки и кошки.
ИСТОЧНИК KP.RU