2020-04-02T16:54:09+03:00
Общество

В Самарской области зафиксирован новый очаг бешенства

Специалисты принимают все необходимые меры предупреждения распространения
Владислав КИРСАНОВ
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У мертвой коровы было обнаружено бешенствоУ мертвой коровы было обнаружено бешенствоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области рассказали, что на территории села Таш-Кусьяново Большеглушицкого района обнаружен очаг бешенства. Он выявлен при исследовании головного мозга павшей коровы.

– В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством России в области ветеринарии, на территории населенного пункта проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства, – говорится в сообщении надзорного органа.

Отметим, что это уже не первый очаг бешенства в регионе. В ряде других областей губернии от болезни погибали лисы, собаки и кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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