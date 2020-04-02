Тесты на коронавирус в Самаре будут делать при отсутствии симптомов
Тесты на коронавирус в Самаре начнут делать и тем горожанам, кто не имеет симптомов заболевания и не контактировал с больными COVID-19. В первую очередь такое тестирование проведут для людей, которые находятся в зоне риска: лицам старше 60 лет, тем, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, беременным. Делать такой анализ будет СПИД-центр.
- Пока оборудование лаборатории загружено частично, но уже с 6 апреля она выйдет на полную мощность и сможет проводить до 900 анализов в сутки, - рассказала главврач Центра Оксана Чернова.
Сейчас центр может сделать 10 тыс. анализов, на дальнейшее обеспечение материалами нужно подать заявку в федеральный центр. А в мае такие анализы будут сдавать призванные на службу молодые люди.
В лаборатории только будут проводить тесты. Сдать анализ можно будет по месту прикрепления полиса ОМС, в своей клинике.
ИСТОЧНИК KP.RU