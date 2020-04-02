2020-04-02T17:39:30+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Стало известно, до какого числа в Самаре будут действовать режим полной самоизоляции и продлена нерабочая неделя
Владислав КИРСАНОВ
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Самарцев оставили дома до 30 апреляСамарцев оставили дома до 30 апреля
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочее время на месяц. Теперь выходные дни продолжатся до 30 апреля. Однако, как подчеркнул президент, решения о мерах ограничения будут принимать органы местной власти.

– Жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, – сказал Владимир Путин.

Таким образом, решение о мерах ограничений будет принимать губернатор Дмитрий Азаров. И сейчас именно от него все ждут решения о том, как будет продлен режим полной самоизоляции.

Напомним, ранее он подписал постановление о полной самоизоляции жителей региона на период нерабочей недели. На данный момент в Самарской области 17 заболевших коронавирусом, 7 из которых выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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