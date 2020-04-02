Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции
Президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочее время на месяц. Теперь выходные дни продолжатся до 30 апреля. Однако, как подчеркнул президент, решения о мерах ограничения будут принимать органы местной власти.
– Жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, – сказал Владимир Путин.
Таким образом, решение о мерах ограничений будет принимать губернатор Дмитрий Азаров. И сейчас именно от него все ждут решения о том, как будет продлен режим полной самоизоляции.
Напомним, ранее он подписал постановление о полной самоизоляции жителей региона на период нерабочей недели. На данный момент в Самарской области 17 заболевших коронавирусом, 7 из которых выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU