2020-04-02T17:58:24+03:00
Общество

Над площадью Куйбышева пролетят ракетоносцы: в Самарской области начинают активно готовиться ко Дню Победы

Ход подготовки подробно обсудили на заседании областного оргкомитета «Победа» 2 апреля
Лариса СТЕПАНОВА
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Парад Победы - важное событиеПарад Победы - важное событиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, какая техника примет участие в Параде Победы на площади Куйбышева 9 мая 2020 года. Об этом стало известно на заседании оргкомитета «Победа» 2 апреля под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, в параде примут участие 2250 человек и 60 единиц техники. Самарцы смогут увидеть на площади Куйбышева танки, БТРы, БМП, боевые разведывательные машины (Т-72Б3, БТР -82А, БРЭМ-К, БМП-2М), артиллерийские орудия и системы залпового огня. В воздух над городом поднимутся стратегические ракетоносцы Ту-95 мс «Самара», Ту-160 «Николай Кузнецов» и вертолеты Ми-2. Генеральная репетиция военного парада пройдет на площади Куйбышева 7 мая 2020.

Кроме того, самарцев ждет активная культурная программа – в общей сложности более 500 мероприятий, выставкок, патриотических акций, мастер-классов, шествий, концертов, тематических вечеров и фестивалей. Предполагается, что в них примут участие до миллиона человек. Улица Куйбышева снова станет пешеходной, здесь появятся тематические локации, арт-объекты, интерактивные зоны и художественные элементы, а также объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте.

- На сегодняшний день готовность объектов для размещения на улице Куйбышева составляет 40%, - сообщил министр культуры Борис Илларионов

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что готовиться ко Дню Победы в регионе продолжат несмотря на пандемию коронавируса.

- Форс-мажорные обстоятельства не отменяют наших долгосрочных планов и не могут быть основанием для снижения качества работы по такому важнейшему направлению, как подготовка к юбилею Победы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — С какими бы временными трудностями мы сейчас ни сталкивались, качественная подготовка Самарской области к юбилею является для всех нас крайне важным аспектом и маркером в оценке деятельности. Это наш священный долг и прямая ответственность перед ветеранами, перед родным краем, перед нашей великой родиной, перед поколением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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