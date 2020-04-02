От Вилоновской до бассейна ЦСКА: в Самаре могут построить еще одну очередь набережной

2 Апр 2020 2020-04-02T19:54:37+03:00

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В Самаре могут построить еще одну очередь набережной. Предполагается, что новая очередь разместится между ул.Вилоновской и бассейном ЦСКА, ее протяженность составит 1 км. Кроме того, в Самаре должна появиться набережная на стрелке рек Волга и Самара протяженностью 3,8 км. Их строительство обсуждали эксперты 2 апреля на профильном совещании под руководством главы региона Дмитрия Азарова.

На совещании также стало известно, что уже разработан проект реконструкции набережной в Автозаводском районе Тольятти. Сейчас он проходит госэкспертизу. По проекту здесь должны провести работы по берегоукреплению, устройству гидротехнических сооружений и благоустройству. Кроме того, на набережной должны появиться прогулочные зоны, новые зеленые насаждения, детские и спортивные площадки. Но воплотить проект в жизнь сейчас мешает неоконченный суд по расторжению договоров с прежними арендаторами земли.

ИСТОЧНИК KP.RU