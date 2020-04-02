«Людей старше 65 лет от работы отстранили»: строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели

2 Апр 2020 2020-04-02T20:39:56+03:00

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В Самарской области строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели и продолжат возведение мостов. Об этом сообщает региональное правительство. В частности, речь идет о строителях моста через Сок на дороге Волжский-Курумоч-«Урал», а также о возведении 2 этапа Фрунзенского моста и реконструкции дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Это связано с тем, что компании, занимающиеся дорожным строительством, относятся к непрерывно действующим, и действие указа президента на них не распространяется.

Однако к работе допускают не всех. В частности, от работы отстранены работники старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания

- Каждый день перед началом работы сотрудники проходят профилактический осмотр, им меряют температуру. Если заподозрим ОРВИ – отправляем на больничный. Часть сотрудников переведены на удаленный режим работы. На всех объектах имеются средства дезинфекции как для личной гигиены, так и для обработки помещений, дорожных инструментов и техники, — комментирует замдиректора ООО «Самаратрасстрой» Алексей Зотов.

ИСТОЧНИК KP.RU