2020-04-02T20:39:56+03:00
Общество

«Людей старше 65 лет от работы отстранили»: строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели

Они продолжают работать даже в условиях коронавирусной угрозы
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Дорожное строительство - работы непрерывного циклаДорожное строительство - работы непрерывного циклаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самарской области строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели и продолжат возведение мостов. Об этом сообщает региональное правительство. В частности, речь идет о строителях моста через Сок на дороге Волжский-Курумоч-«Урал», а также о возведении 2 этапа Фрунзенского моста и реконструкции дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Это связано с тем, что компании, занимающиеся дорожным строительством, относятся к непрерывно действующим, и действие указа президента на них не распространяется.

Однако к работе допускают не всех. В частности, от работы отстранены работники старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания

- Каждый день перед началом работы сотрудники проходят профилактический осмотр, им меряют температуру. Если заподозрим ОРВИ – отправляем на больничный. Часть сотрудников переведены на удаленный режим работы. На всех объектах имеются средства дезинфекции как для личной гигиены, так и для обработки помещений, дорожных инструментов и техники, — комментирует замдиректора ООО «Самаратрасстрой» Алексей Зотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»
«Страха не было, только тревога»: тольяттинца, который первым заболел коронавирусом, выписали из больницы
«Людей старше 65 лет от работы отстранили»: строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели
От Вилоновской до бассейна ЦСКА: в Самаре могут построить еще одну очередь набережной
Самарские призывники сдадут тесты на коронавирус
Отдадут 223 гектара: в регионе утвердили документы по планировке территории для строительства моста через Волгу
Над площадью Куйбышева пролетят ракетоносцы: в Самарской области начинают активно готовиться ко Дню Победы
Продление нерабочей недели в Самаре: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции
Тесты на коронавирус в Самаре будут делать при отсутствии симптомов
В Самарской области зафиксирован новый очаг бешенства
Решил отомстить другу: в Самарской области мужчину осудят за ложный донос
Министерство обороны: «Сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади – неправда»
Стало известно, сколько самарским больницам заплатят за лечение коронавируса и сколько стоят тесты
Жителей Самары, получивших выходные дни, попросили не пользоваться общественным транспортом
«Гастрит заработаете»: самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Новый заболевший привез коронавирус в Самару из Австрии
Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств в разгар пандемии коронавируса
Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
Справки для посещения больниц в период полной самоизоляции в Самарской области: кому выдадут, как получить
В Самарской области от коронавируса вылечились семь человек
Продление режима самоизоляции в Самаре: будут ли установлены новые сроки
Приемная кампания в СамГМУ 2020: на сколько переносится из-за коронавируса и как пройдет
Руководство Самарского государственного аграрного университета подозревают в мошенничестве
Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста