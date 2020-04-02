«Страха не было, только тревога»: тольяттинца, который первым заболел коронавирусом, выписали из больницы
Первый заболевший в регионе коронавирусом тольяттинец выписался из больницы. Об этом сообщает департамент информполитики Самарской области. Напомним, молодой человек вернулся из Испании, почувствовал себя плохо и 14 марта угодил в больницу. Позже у него подтвердили коронавирус. Вместе с ним на больничной койке оказалась его девушка и коллеги по работе – все они были инфицированы. Всего стены горбольницы №5 2 апреля покинули пять человек, ранее инфицированных коронавирусом.
- Страха не было, только тревога, когда ждали результата анализа. Но мы чувствовали себя хорошо, постоянно общались по видеосвязи и даже продолжали работать, - рассказал молодой человек.
По официальным данным сейчас в больницах региона остается 10 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
ИСТОЧНИК KP.RU