2020-04-02T21:25:01+03:00
Коронавирус Covid-19

«Страха не было, только тревога»: тольяттинца, который первым заболел коронавирусом, выписали из больницы

Всего тольяттинскую больницу покинули пятеро выздоровевших
Ольга НОВИКОВА
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В больницах продолжает оставаться 10 пациентов с коронавирусомВ больницах продолжает оставаться 10 пациентов с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый заболевший в регионе коронавирусом тольяттинец выписался из больницы. Об этом сообщает департамент информполитики Самарской области. Напомним, молодой человек вернулся из Испании, почувствовал себя плохо и 14 марта угодил в больницу. Позже у него подтвердили коронавирус. Вместе с ним на больничной койке оказалась его девушка и коллеги по работе – все они были инфицированы. Всего стены горбольницы №5 2 апреля покинули пять человек, ранее инфицированных коронавирусом.

- Страха не было, только тревога, когда ждали результата анализа. Но мы чувствовали себя хорошо, постоянно общались по видеосвязи и даже продолжали работать, - рассказал молодой человек.

По официальным данным сейчас в больницах региона остается 10 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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