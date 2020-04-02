«Страха не было, только тревога»: тольяттинца, который первым заболел коронавирусом, выписали из больницы

2 Апр 2020 2020-04-02T21:25:01+03:00

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Первый заболевший в регионе коронавирусом тольяттинец выписался из больницы. Об этом сообщает департамент информполитики Самарской области. Напомним, молодой человек вернулся из Испании, почувствовал себя плохо и 14 марта угодил в больницу. Позже у него подтвердили коронавирус. Вместе с ним на больничной койке оказалась его девушка и коллеги по работе – все они были инфицированы. Всего стены горбольницы №5 2 апреля покинули пять человек, ранее инфицированных коронавирусом.

- Страха не было, только тревога, когда ждали результата анализа. Но мы чувствовали себя хорошо, постоянно общались по видеосвязи и даже продолжали работать, - рассказал молодой человек.

По официальным данным сейчас в больницах региона остается 10 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

ИСТОЧНИК KP.RU