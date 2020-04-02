2020-04-02T22:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»

Губернатор прокомментировал планы о продлении полной самоизоляции Самарской области
Лариса СТЕПАНОВА
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Работа предприятий необходима для нормальной жизни города и областиРабота предприятий необходима для нормальной жизни города и областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о нерабочем месяце рассказал в эфире одного из федеральных каналов. Он прокомментировал возможные планы правительства региона по сохранению режима полной самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня в регионе коронавирус подтвержден у 17 людей, при этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой. В больницах остаются 10 человек, выписка одного из них ожидается завтра. Таким образом, на сегодняшний день почти половина жителей региона, у которых был подтверждён диагноз, уже полностью выздоровели. Несмотря на это, как подчеркнул губернатор, в регионе действует режим полной самоизоляции.

- Меры, которые были приняты на федеральном уровне, которые были реализованы Указом Президента, считаю крайне важными и своевременными, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня Президент подписал новый Указ, согласно которому субъектам РФ дается право принимать решения по введению ограничительных мер и по созданию особых условий работы экономики.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий и рассказал, что уже неоднократно получал обращения от крупнейших трудовых коллективов и руководства предприятий.

- Они готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечения полной опасной безопасности работы людей. Они просят дать им возможность работать, - отметил глава региона, упомянув, что просьбы о возобновлении работы поступают в том числе от АВТОВАЗа.

Как заявил губернатор, сейчас в регионе работают над проектом постановления, в котором власти постараются найти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей.

- Здоровье людей - приоритет номер один. Исходя из задач, поставленных Президентом страны, экономической, эпидемиологической ситуации в регионе, мы будем принимать решение по отраслям и конкретным предприятиям,- сообщил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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